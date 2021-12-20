Суд по делу MH17: Гиркин и другие боевики планировали сбить украинский военный самолет

В Нидерландах обвинение начало выступление по существу дела на суде по делу о крушении «Боинга», сбитого в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.



Обвиняемыми проходят трое россиян и один гражданин Украины. Из россиян это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвертый обвиняемый – командир разведки незаконных вооруженных формирований «ДНР» Леонид Харченко. Ни один из них в суд не явился. Пулатов – единственный, кого на процессе представляют адвокаты. Им предъявлены обвинения по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – в преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве. Обе статьи предусматривают заключение вплоть до пожизненного.



Как пишет «Настоящее время», обвинитель утверждает, что подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко «сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили "Бук" в собственных военных целях и при этом сбили MH17».



Как заявила сторона обвинения, обвиняемые, по всей видимости, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский «Боинг». Это, однако, не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве 298 человек, бывших на борту самолета. Обвинение подчеркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).



Сторона обвинения также обвинила Россию в ведении дезинформационной кампании и сообщила о том, что личности ряда свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанных в том числе с деятельностью российских спецслужб. Отмечено, что Россия в недостаточной степени сотрудничала со следствием и судом.



Тем не менее к материалам дела приобщены ответы российских властей на запросы, показания производителей вооружения и показания свидетелей, в том числе и не совпадающие с выводами следствия.



Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трех дней. 22 декабря оно должно сообщить суду, какого наказания требует для четверых обвиняемых. После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022 года, когда выступит защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд, в зависимости от того, затянутся ли они, сможет огласить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.