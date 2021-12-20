Забастовку горняков на Донетчине поддержали шахтеры в Луганской области

В Донецкой области горняки шахты «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» продолжают забастовку под землей. Шахтеры четвертые сутки остаются в забое, требуя погашения долгов по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат Михаил Волынец.



Под землей находятся 15 горняков.



В целом, днем 20 декабря бастуют горняки четырех шахт. Работники горняки шахты «Новодружеская» (ГП «Лисичанскуголь») продолжают протест на поверхности.



В Донецкой области горняки первой смены шахты «Центральная» отказались спускаться в шахту, прекратили добычу угля и приняли решение протестовать на поверхности.



Также сегодня подземную забастовку начали горняки шахты «Горная» (ГП «Первомайскуголь»). Четырнадцать шахтеров спустились на горизонт 700 метров и объявили, что не будут выходить до тех пор, пока им не выплатят все долги по заработной плате. При этом шахтеры заявили, что если не получат денег до следующего понедельника, то начнут голодовку.

Министерство энергетики Украины планирует на этой неделе перечислить более 700 миллионов гривен на выплаты зарплат работникам государственных угледобывающих предприятий.



Кроме того, 8 декабря Минэнерго перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 миллионов гривен. На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности Украины задолженность по зарплате достигла 2,34 миллиарда гривен.