Более 6 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 21 декабря, в Украине выявили 6 363 случая заражения коронавирусом, что на 334 случая больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 19 494 пациентов, умер 301 человек. Вчера госпитализировали 2 241 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 623 079 человек. Из них выздоровели 3 376 899 пациентов, а умерли 93 909 человек.



Вчера вакцинировались 119 129 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 461 449 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 461 447 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 13 141 446 человек. 325 человек получили дополнительную дозу. Всего проведено 27 603 218 прививок.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.