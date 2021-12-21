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Шесть тысяч случаев коронаивруса выявили в Украине за сутки

21 декабря 2021, 08:18

Шесть тысяч случаев коронаивруса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 20 декабря, в Украине выявили 6 029 случаев заражения коронавирусом, что на 3 493 случая больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 18 850 пациентов, умерли 346 человек. Вчера госпитализировали 1 061 заболевшего.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 616 716 человек. Из них выздоровели 3 357 405 пациентов, а умерли 93 608 человека.

Вчера вакцинировались 110 740 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 422 443 человека. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 422 441 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 13 061 477 человек. 171 человек получили дополнительную дозу. Всего проведено 27 484 089 прививок.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

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