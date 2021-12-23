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МИД Украины выразил РФ протест из-за очередного «гумконвоя»

23 декабря 2021, 19:54

МИД Украины выразил РФ протест из-за очередного «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с продолжением РФ противоправной практики отправки на территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев».

«23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый "гуманитарный конвой"», — говорится в заявлении украинского МИД.

В ведомстве отмечают, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

«Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины», — добавили в МИД.

В ноте протеста украинское внешнеполитическое ведомство требует от Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины.

23 декабря в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск прибыл 105-й «гумконвой» из России.

В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.

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