МИД Украины выразил РФ протест из-за очередного «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с продолжением РФ противоправной практики отправки на территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев».



«23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый "гуманитарный конвой"», — говорится в заявлении украинского МИД.



В ведомстве отмечают, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».



«Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины», — добавили в МИД.



В ноте протеста украинское внешнеполитическое ведомство требует от Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины.

23 декабря в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск прибыл 105-й «гумконвой» из России.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.