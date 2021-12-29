За вторник, 28 декабря, в Украине выявили 5 454 случая заражения коронавирусом, что на 3 206 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 12 352 пациента, умерли 307 человек. Вчера госпитализировали 1 153 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 654 690 человек. Из них выздоровели 3 449 880 пациентов, а умерли 95 412 человек.



Вчера вакцинировались 131 129 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 639 498 человек, из них получили первую дозу — 14 639 496 человек, получил две дозы — 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу — 2 610 человек, бустерную дозу — 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.