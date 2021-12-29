Магия соляных шахт: Голландские урбанисты представили план туристического развития Соледара

Урбанисты несколько недель исследовали Соледар. Фото: Фонд «Изоляция»

Креативная продюсер и исследовательница Марьо ван Шайк и урбанист, дизайнер и архитектор Фулко Трефферс несколько недель исследовали Соледар на Донетчине в рамках резиденции Soledar: Flip City от фонда «Изоляция».



«Первое, что мы увидели в Соледаре, — это просто прекрасный парк, в котором, впрочем, не встретили ни одного человека. На следующий день мы спустились в соляные шахты и были поражены их красотой. Когда вышли на поверхность, поняли: если люди смогли сделать такие красивые шахты, то смогут сделать красивым и город. Просто надо достать эту магию из шахт и принести ее на поверхность. Мы начали искать этот "переключатель", чтобы поднять подземную красоту наружу», — рассказывает Марьо ван Шайк.

Цель резиденции Soledar: Flip City от фонда «Изоляция», рассчитанной на профессионалов искусства и исследователей архитектуры, урбанизма и ландшафтной архитектуры, — исследовать феномен моногорода и вызовы, которые встают перед ним в связи с развитием или упадком градообразующей индустрии.



«Нас заинтересовала возможность поработать и пожить в восточной части Украины. Это вызов для нашего творчества, который позволяет применить наш опыт в городском планировании и культурном программировании в новом контексте. Мы удивлены сочетанием магии шахт со многими еще не использованными возможностями природы здесь», — объясняют исследователи.

В течение нескольких недель Марьо и Фулко работали вместе с локальным сообществом, городскими властями и командой «Изоляции», они исследовали Соледар как комплекс надземной и подземной инфраструктуры. За это время был разработан план возможных изменений в городском пространстве, которые не требуют больших временных и финансовых затрат, но значительно улучшают качество жизни в городе.



Исследователи сфокусировались на двух публичных просторах — Юрчиной горе и городском парке. Например, Марьо и Фулко отметили, что Юрчина гора — большая и просторная, но абсолютно пустая и не задействованная горожанами именно как простор для досуга.

«Эти территории следует оставить частью природы, но их можно усовершенствовать, сделать такими, чтобы людям хотелось оставаться там подольше. Когда мы обсуждали с соледарцами, какие проблемы их беспокоят, чаще всего речь заходила о туризме, спорте и экологии. На них мы и опирались в своей работе. Например, стали думать, какие виды спорта наиболее родственны природе — ходьба, бег или катание на санках зимой. Или просто запускать воздушных змеев. Они идеальны для Юрчиной горы», — объясняет Фулко Трефферс.



Это натолкнуло исследователей на идею зонирования Юрчиной горы. То есть создать здесь зону для занятий фитнесом, зону, где можно запускать воздушных змеев, зону, где можно наслаждаться видом, сидя на удобных лавочках и т.д.



Второе городское пространство — центральный парк, который, несмотря на свою красоту и удачное расположение, пока не стал местом, где хочется гулять и куда хочется возвращаться.

«Сейчас это проходной парк — люди идут по дороге из одной точки в другую и не имеют причины задержаться здесь. Предлагаем высадить красивые деревья, цветы в разных зонах парка. Также можно сделать парк более округлым, сделать круг, чтобы люди не просто пересекали его, а могли по кругу гулять здесь. И вокруг этого круга разместить разные художественные объекты от "Изоляции". А для туристов были бы интересны места и объекты, связанные с солью и историей города», — говорят исследователи.



Специалисты также советуют добавить парк цветов, например, установить флаги разных стран и обязательно подсветку — чтобы и ночью эти цвета не исчезали.



Фулко и Марьо подчеркивают, что эти предложения не окончательны. Их можно корректировать и дорабатывать вместе с соледарцами. Но также эти идеи — хороший повод задуматься, ведь достаточно и небольших шагов, чтобы изменить свой город к лучшему.