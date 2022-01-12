Кабмин назначил временного директора «Артемсоли»

Правительство согласовало возложение обязанностей директора государственного предприятия «Артемсоль» на Виктора Юрина. Решение было принято на заседании Кабмина в среду.
Юрин Виктор Олегович в данное время занимает должность заместителя директора по финансово-коммерческой деятельности ГП «Артемсоль».
Виктор Юрин. Фото: пресс-служба ГП «Артемсоль»
В 2018 году Виктор Юрин был заместителем директора «Артемсоли» по маркетингу и сбыту. Ранее возглавлял ООО «Агроинвест-соль», зарегистрированное в Донецке, и деятельность этой компании была прекращена.
Также известно, что Виктор Юрин является одним из учредителей ООО «Рикконе», зарегистрированного в Днепре.
«Артемсоль» является одним из крупнейших в мире предприятий по производству соли. Находится в Соледаре Донецкой области.
В 2020 году Кабинет министров принимал решение ликвидировать государственную монополию на производство соли и продать государственное предприятие «Артемсоль». Против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, «Артемсоль» оштрафовали на 3,14 миллиона гривен. Также руководство госпредприятия фигурировало в делах о взятках в 800 тысяч гривен.
«Артемсоль» развивает туристическое направление, в 2021 году было открыто два туристических маршрута в соляных шахтах.