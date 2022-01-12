Кабмин назначил временного директора «Артемсоли»

Правительство согласовало возложение обязанностей директора государственного предприятия «Артемсоль» на Виктора Юрина. Решение было принято на заседании Кабмина в среду.



Юрин Виктор Олегович в данное время занимает должность заместителя директора по финансово-коммерческой деятельности ГП «Артемсоль».



Виктор Юрин. Фото: пресс-служба ГП «Артемсоль»

В 2018 году Виктор Юрин был заместителем директора «Артемсоли» по маркетингу и сбыту. Ранее возглавлял ООО «Агроинвест-соль», зарегистрированное в Донецке, и деятельность этой компании была прекращена.



Также известно, что Виктор Юрин является одним из учредителей ООО «Рикконе», зарегистрированного в Днепре.