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Кабмин назначил временного директора «Артемсоли»

12 января 2022, 14:57

Кабмин назначил временного директора «Артемсоли»

Правительство согласовало возложение обязанностей директора государственного предприятия «Артемсоль» на Виктора Юрина. Решение было принято на заседании Кабмина в среду.

Юрин Виктор Олегович в данное время занимает должность заместителя директора по финансово-коммерческой деятельности ГП «Артемсоль».


Виктор Юрин. Фото: пресс-служба ГП «Артемсоль»

В 2018 году Виктор Юрин был заместителем директора «Артемсоли» по маркетингу и сбыту. Ранее возглавлял ООО «Агроинвест-соль», зарегистрированное в Донецке, и деятельность этой компании была прекращена.

Также известно, что Виктор Юрин является одним из учредителей ООО «Рикконе», зарегистрированного в Днепре.

«Артемсоль» является одним из крупнейших в мире предприятий по производству соли. Находится в Соледаре Донецкой области.

В 2020 году Кабинет министров принимал решение ликвидировать государственную монополию на производство соли и продать государственное предприятие «Артемсоль». Против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, «Артемсоль» оштрафовали на 3,14 миллиона гривен. Также руководство госпредприятия фигурировало в делах о взятках в 800 тысяч гривен.

«Артемсоль» развивает туристическое направление, в 2021 году было открыто два туристических маршрута в соляных шахтах.

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