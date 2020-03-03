Правительство выставит на продажу «Артемсоль»

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение ликвидировать государственную монополию на производство соли и продать государственное предприятие «Артемсоль». Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



«Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. "Артемсоль" приватизируют», — отметил он.



Премьер напомнил, что против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, «Артемсоль» оштрафовали на 3,14 миллиона гривен. Также руководство госпредприятия фигурирует в делах о взятках в 800 тысяч гривен.



«Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион», — подчеркнул Гончарук.

«Артемсоль» является одним из крупнейших в мире предприятий по производству соли. Находится Соледаре Донецкой области.