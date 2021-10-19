ГП «Артемсоль» опровергает причастность к контрабанде сигарет в Европу

ГП «Артемсоль» выступило с заявлением по поводу появившейся в СМИ информации о контрабанде сигарет в упаковке предприятия. ГП обратилось к правоохранителям с просьбой провести расследование по данному делу, сообщает пресс-служба компании.



Ранее о контрабанде сигарет на барже с грузом ГП «Артемсоль» сообщило издание «Обозреватель». По информации журналистов, венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства, которые пытались провезти через границу под видом пачек с солью.



В заявлении предприятия говорится, что для контрагентов Венгрии соль отгружается исключительно на условиях DAF граница Украины и Венгрии (железнодорожная станция Батево) по INCOTERMS 2000. Транспортировка продукции по реке Дунай, о которой шла речь, является экономически и логистически невыгодной.



«Во-вторых, если поставка осуществляется на условиях CPT украинский морской порт (Одесса / Черноморск), или порт CPT порт Измаил (для потребителей Румынии) согласно INCOTERMS 2000 Продавец (ГП «АРТЕМСОЛЬ») не несет ответственности за товар, который перегружается в порту для транспортировки зарубежным контрагентам», — отмечают в ГП.



В компании подчеркивают, что соль, фасованная в картонную пачку массой 1 кг, не отгружается потребителям Венгрии. На данный момент соль в такой расфасовке отгружается только потребителям Германии и исключительно автотранспортом на условиях FCA завод по INCOTERMS 2000.



Кроме того, добавили в «Артемсоли», технологический процесс, который применяется на предприятии, исключает возможность загрузки любой другой продукции, кроме соли.



Сообщается, что ГП «Артемсоль» будет способствовать проведению следственных действий.

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