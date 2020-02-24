Сотрудники СБУ предстанут перед судом за вымогательство «откатов» на подрядах для «Артемсоли»

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые потребовали и получили от предпринимателя взятку в размере 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Речь идет о заместителе начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, а также о замначальника одного из управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях. Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что сотрудники СБУ «систематически создавали препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приема работ, чем затягивали сроки расчетов с их исполнителем».



В обмен на беспрепятственное перечисление средств за выполненные работы по заказу госпредприятия представители СБУ требовали «откат» в размере 15% от суммы сделки.



24 декабря 2019 года они были задержаны после получения второй части взятки в размере 550 тысяч гривен. Тогда в ГБР отмечали, что речь идет о совместном вымогательстве «откатов» правоохранителями и чиновниками госпредприятия «Артемсоль».



Работникам спецслужбы инкриминируют вымогательство (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса). В случае доказательства их вины в суде, сотрудникам СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет, а также конфискацию имущества.