Заместителем министра реинтеграции стал бывший спикер АТО

Анатолий Стельмах. Фото из архива

Кабинет министров назначил Анатолия Стельмаха заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



До этого львовянин Анатолий Стельмах работал на Центральной телерадиостудии министерства обороны Украины, где дослужился до должности заместителя начальника отдела.



После начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Стельмах был сначала спикером Антитеррористической операции, а затем операции Объединенных сил. В этом статусе он озвучивал утренние и вечерние сводки о событиях в зоне боевых действий.



До событий на Донбассе он побывал в двух «горячих точках» — Ираке и Конго.



Таким образом Стельмах стал четвертым заместителем министра реинтеграции Ирины Верещук. Также ее замами являются Игорь Яремченко, Снавер Сейтхалилев и Алексей Бородай, который был назначен на должность в конце декабря.