Российские войска вблизи Украины угрожают безопасности в Европе — Шольц

Различные диалоговые форматы должны служить восстановлению безопасности в Европе, нарушенной после оккупации Крыма Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в час вопросов и ответов в Бундестаге в среду, сообщает «Укринформ».



«Мы активно заботимся о том, чтобы снова было больше возможностей для переговоров, чтобы возродить нормандский формат с участием стран, которые его инициировали с целью преодоления кризиса в Украине», — заявил Шольц.



Шольц подчеркнул, что Германия вместе с ЕС, НАТО, американскими партнерами заботится о том, чтобы использовались все диалоговые форматы для восстановления безопасности в Европе.



Канцлер также назвал сосредоточение российских войск вблизи украинской границы «серьезной угрозой безопасности в Европе» и заявил, что это вызывает «огромное беспокойство».



После оккупации Россией Крыма, по словам Шольца, в Европе была утрачена безопасность, достигнутая благодаря большим совместным усилиям. В частности, эти договоренности предполагали, что границы в Европе, территориальная целостность государств и их суверенитет не могут быть нарушены. «Речь идет о том, что мы должны защищать территориальную целостность всех партнеров в Европе», — добавил глава германского правительства.

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