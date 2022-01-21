Для экономической устойчивости: Канада предоставит Украине кредит до 120 миллионов долларов

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает «Европейская правда».



«Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины. Мы также изучаем другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки… Канада снова призывает Россию к деэскалации и содержательному диалогу», — сказал Трюдо.



Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита. Официальные лица Канады и Украины уже встречаются для того, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации.



«Мы всегда были другом Украины, мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой», — добавил Трюдо.



Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Канады.



«Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами», — написал глава государства в Twitter.