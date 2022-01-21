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Для экономической устойчивости: Канада предоставит Украине кредит до 120 миллионов долларов

21 января 2022, 21:38

Для экономической устойчивости: Канада предоставит Украине кредит до 120 миллионов долларов

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает «Европейская правда».

«Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины. Мы также изучаем другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки… Канада снова призывает Россию к деэскалации и содержательному диалогу», — сказал Трюдо.

Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита. Официальные лица Канады и Украины уже встречаются для того, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации.

«Мы всегда были другом Украины, мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой», — добавил Трюдо.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Канады.

«Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами», — написал глава государства в Twitter.

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