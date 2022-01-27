В МИД России назвали неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

Москва считает даже мысль о военном конфликте между Россией и Украиной неприемлемой. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает «Интерфакс».



Он отметил, что на линии соприкосновения на Донбассе наблюдается сравнительное затишье, а количество нарушений режима прекращения огня снизилось в сравнении с первыми неделями января. Дипломат уточнил, что такие данные содержатся в докладах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Зайцев подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла, что ни на кого не собирается нападать.



«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — заявил он.

В январе количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось на 70% по сравнению с декабрем прошлого года, сообщили в ОБСЕ.