В России укрепился курс рубля после заявления о недопустимости войны с Украиной

Курс рубля на Мосбирже укрепился после заявления МИД России о недопустимости войны с Украиной, пишет «Новая газета».



Согласно данным торгов, в четверг курс доллара остается ниже отметки в 78 рублей, курс евро не превышает 87 рублей.



Днем ранее курс доллара превысил 80 рублей (впервые с ноября 2020 года), евро — 90 рублей (впервые с июля 2021 года).



Незадолго до того, как зафиксировали укрепление курса рубля, замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия «ни на кого нападать не собирается», а министерство считает «неприемлемой даже мысль о войне между народами России и Украины».