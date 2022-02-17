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Обострение на Донбассе: Штаб ООС зафиксировал 47 обстрелов с начала суток

17 февраля 2022, 20:45

Обострение на Донбассе: Штаб ООС зафиксировал 47 обстрелов с начала суток

С начала текущих суток число обстрелов со стороны боевиков на Донбассе возросло до 47 по состоянию на 19:00. Из них 38 раз они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования открывали огонь в направлении почти 30 населенных пунктов, в том числе: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Новоселовка вторая, Лобачево, Луганское, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Звановка, Новозвановка, Станица Луганская, Пески, Гольмовский, Хрящеватое, Сизое, Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Опытное, Гранитное, Старый Айдар.

Зафиксировано применение боевиками запрещенных Минскими соглашениями  артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, танка, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Военные находятся в больнице. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное.

Сообщается, что в результате обстрелов ранены два мирных жителя.

«Также сегодня от вражеских обстрелов повреждено сооружение детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод», — сообщили в штабе ООС.

Там также отметили, что боевики продолжают использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные действия.

«Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих», — подчеркивают в штабе ООС.

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