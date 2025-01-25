Зеленский рассказал, что будет, если переговоры о мире проведут без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключить Украину из любого переговорного процесса невозможно, поскольку Россия ведет войну не только против Украины, но и против всего мира.



«Россия ведет войну против Украины, мира, Европы. Однако основной фронт проходит на нашей земле. Исключение Украины из любого формата переговоров делает такую площадку бесполезной. В таком случае она принесет лишь политические результаты, не связанные с безопасностью и окончанием войны», — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.



Глава государства подчеркнул, что в любых переговорах должны участвовать Украина, США, Европа и Россия. При этом он уточнил, что окончательная структура переговорного процесса пока не сформирована. Однако все ключевые положения для достижения справедливого мира уже изложены в Формуле мира.



Также Зеленский прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое в 2022 году относительно запрета на прямые переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным.



Ранее глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по завершению войны в Украине. По словам российского президента, «Москва всегда открыта к контактам», но он обвинил Украину в невозможности таких переговоров по ряду причин. Он считает, что руководство Украины якобы нелегитимное. И переговорам с РФ якобы мешает запрет от 30 сентября 2022 года СНБО о ведении прямых переговоров Киева с Владимиром Путиным.



На заявление российского президента отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договариваться о судьбе Европы — без Европы. И обсуждать Украину — без Украины. Этого не будет. Современный мир так не работает. Путину пора вернуться в реальность, или его вернут», — высказался Ермак.



Дональд Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.



Также Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.



Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский.