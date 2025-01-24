Зеленский: Путин пытается манипулировать Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин манипулирует лидерами Запада. По данным украинской разведки, РФ планирует продолжать агрессию.



Глава государства 24 января провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко относительно военного потенциала РФ.



«Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад руководителя службы внешней разведки по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении.



Кроме этого Кремль в любой момент может перенести террор в любую другую страну, отметил Зеленский.



«Сейчас российские "шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну — куда им прикажут. И сейчас разные страны уже видят на своей территории инциденты с дронами; также все в мире уже увидели, насколько война меняется из-за дронов. Нужно сознательно и принципиально лишать такие режимы, как российский, таких террористических возможностей», — сказал президент.

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по завершению войны в Украине. По словам российского президента, «Москва всегда открыта к контактам», но он обвинил Украину в невозможности таких переговоров по ряду причин.



Ранее Дональд Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.



Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский.



Кремль считает угрозы Трампа пустыми и верит, что Москва способна выдержать по крайней мере еще один год войны, пишет американское издание The Wall Street Journal.