Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину

Для местных жителей в оккупированном Мариуполе катастрофически не хватает жилья. Иллюстративное фото

Оставшиеся без жилья в результате боевых действий жители Мариуполя, которые третий год ждут обещанного оккупационными властями нового жилья, вновь обратились к Путину. На этот раз несколько районов выстроились с плакатами «БОМЖИ», сообщает издание ASTRA.

Бездомные мариупольцы поздравили Путина с Крещением и «воззвали к справедливости в этот день». В прошлый раз они записывали обращение к нему на Новый год.

Местные «власти» сообщили, что компенсационного жилья больше строиться не будет. По их словам, им рассказали о законе номер 141, по которому им хотят выдать «бесхозное» жилье — жилье людей, которые по тем или иным причинам не вернулись в город.

«Мы считаем, что это грабительский закон. Давайте называть вещи своими именами. Это значит забрать у одних и отдать другим», — говорят жители.

По словам жителей района Черемушки, их пострадавшие дома снесли без согласования с ними и пообещали новое жилье. Теперь же на месте котлованов строят жилье в ипотеку, которую «с нашими доходами мы не в состоянии оплатить».

«На новой встрече с депутатами нам сообщили, что в тех домах, которые были построены, места для нас не хватит. Вместо новостроек нам готовят на раздачу бесхозные квартиры, которые якобы станут муниципальными. Это жилье наших мариупольцев, которые покинули город в связи с боевыми действиями. Мы отказываемся заселяться в чужие квартиры, потому что это невозможно с точки зрения морали и закона», — говорят люди.

«У нас ничего нет. Сложно представить, как у собственников отнимут [жилье] и отдадут нам», — заявляют жители микрорайона Курчатова.

Ранее сообщалось, что жители Мариуполя массово записывают обращения к российской оккупационной власти с требованием предоставить обещанное компенсационное жилье.