Дончане массово снимают наличку, некоторые банкоматы опустели

В оккупированном Донецке люди массово снимают наличные средства на фоне эвакуации населения в Ростовскую область после распространения группировками «ДНР» и «ЛНР» фейков о якобы наступлении ВСУ.



Сепаратистский ресурс ДАН пишет, что из-за ажиотажа некоторые банкоматы опустели уже к утру 19 февраля. Отмечается, что ситуация на улицах города спокойная.



«Центральный республиканский банк ДНР» установил суточный лимит выдачи наличных денежных средств — не более 10 000 рублей (3660 гривен) по одной платежной карте.

Привокзальная площадь. Источник: ДАН

ТЦ GreenPlaza. Источник: Телеграм-канал «Донецк»

В «ДНР» заявляют, что на автозаправочных станциях дефицита горючего нет, как и очередей, однако в социальных сетях пользователи сообщают, что бензин есть не везде. Это также подтверждают собеседники «Новостей Донбасса».

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.



Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.