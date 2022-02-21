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Причина вчерашнего взрыва в Донецке: «ДНР» уничтожила дом со взрывчаткой

21 февраля 2022, 12:05

Причина вчерашнего взрыва в Донецке: «ДНР» уничтожила дом со взрывчаткой

Момент взрыва в Ленинском районе Донецка 20 февраля. Скриншот Момент взрыва в Ленинском районе Донецка 20 февраля. Скриншот

Причиной мощного взрыва в Ленинском районе Донецка 20 февраля является подрыв нежилого дома, в котором «МГБ ДНР» якобы нашла схрон со взрывчаткой. К такому выводу «Новости Донбасса» пришли, проанализировав видео боевиков, которое опубликовал корреспондент российского госхолдинга ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале.

На видео представители «МГБ» ведут задержанного «украинского диверсанта» с перемотанной бинтом головой по недостроенному дому. Он показал место, где лежит спрятанная взрывчатка.

Как уточняется на сайте «МГБ ДНР», в схроне находилась пластиковая взрывчатка, мины направленного действия МОН-50, а также емкости с жидкой взрывчаткой повышенной мощности.

Отмечается, что боеприпасы разминировать на месте не получилось из-за того того, что «они были поставлены на неизвлекаемость».

«МГБ» приняло решение уничтожить дом, в котором находился склад со взрывчатыми веществами. «Разрешите работать на месте уничтожить этот склад взрывчатые вещества», — говорит на опубликованном видео сотрудник «МГБ».

После этого показано, как дом взлетает на воздух.


«Новости Донбасса» установили, что взорванный в «альпийском стиле» находится на пустыре по улице Араратской в Ленинском районе Донецка. По словам опрошенных НД местных жителей, которые опоздали здание, его начали возводить в начале 2010-х годов, однако до 2014 года так и не успели сдать. Внутри не было отделки. Вокруг дома есть другие здания поменьше в таком же «альпийском стиле». По всей видимости, это должен был быть ресторанно-гостиничный комплекс.

Место взрыва на карте

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