На Донетчине продолжаются обстрелы, есть разрушения и пострадавшие

В Донецкой области продолжаются обстрелы. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«По состоянию на 07:00 24 февраля подразделения Главного управления ГСЧС привлечены к тушению пожара, возникшего в результате ведения боевых действий, частного жилого дома на двух хозяев по адресу: г. Мариуполь, Левобережный район.



В результате обстрела один человек пострадал (женщина), госпитализирована в лечебное учреждение. Предварительно в результате обстрела получили повреждения разного характера 7 жилых домов. Информация уточняется.



Кроме того, взрывы раздались и в Краматорске. Первые — в 5 утра.



По оперативной информации, в районе Часова Яра противник применил авиацию.



В течение ночи и утра обстреляны Верхнеторецкое, Павлополь, Гнутово, Талаковка.



Новолуганское без света, остановлено теплоснабжение, нет воды.



Вблизи Торецка ведутся интенсивные обстрелы позиций ВСУ. Все укрытия открыты, лежачих больных эвакуируют силами ГСЧС.



Мирненская ВГА Старогнатовка: один дом разрушен, десять повреждены. Практически все села без электричества. Жертв и раненых нет.



С 2 часов ночи начались обстрелы Сартанской общины. В Гнутово пострадало 4 дома, в Павлополе — один. Павлополь без электричества и газа, Гнутово без электричества. Обстрелы продолжаются», — говорится в сообщении.

Сегодня, 24 февраля, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Об этом сообщает Луганская ОГА.