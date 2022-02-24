Зеленский сообщил о разрыве дипотношений Украины с Россией

Президент Владимир Зеленский объявил о разрыве диполоматических отношений с Россиией. Решение было принято после признания Россией «ЛДНР» и начала ее вторжения в Украину сегодня.



«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сообщил Зеленский на брифинге в Киеве.



Он сравнил сегодняшнее нападение России с нападением фашистской Германии во время Второй мировой войны.



Разрыв дипотношений означает, что обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.