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Зеленский сообщил о разрыве дипотношений Украины с Россией

24 февраля 2022, 11:30

Зеленский сообщил о разрыве дипотношений Украины с Россией

Президент Владимир Зеленский объявил о разрыве диполоматических отношений с Россиией. Решение было принято после признания Россией «ЛДНР» и начала ее вторжения в Украину сегодня.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сообщил Зеленский на брифинге в Киеве.

Он сравнил сегодняшнее нападение России с нападением фашистской Германии во время Второй мировой войны.

Разрыв дипотношений означает, что обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.

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