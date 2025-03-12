Проблема с водоснабжением: в Мариуполе из кранов течет ржавая вода

Во временно оккупированном Мариуполе снова наблюдаются проблемы с водоснабжением. В частности, жители жалуются на низкое качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



В сети жители обнародовали видео, на котором можно увидеть, что из-под крана течет вода коричневого цвета. С их слов, ее невозможно использовать даже в качестве технической.



В ведомстве уточнили, что Старокрымское водохранилище вблизи города имеет критический уровень обмеления. До оккупации оно было резервным источником водоснабжения, но захватчики сделали основным. Поэтому теперь фиксируют нехватку воды.



Ранее мы писали, что в Мариуполе введут график подачи воды – она будет подаваться шесть часов в сутки. Полноценная подача будет только дважды в день: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. В остальное время давление в трубах будет снижено.