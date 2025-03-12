Сырский: украинские войска удерживают позиции в Курской области

На скрине кадр, снятый российскими военными с дрона над Суджей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Суджи Курской области (РФ) и ее окрестностях продолжаются ожесточенные столкновения.



На своей странице в Facebook он сообщил, что российская армия задействует штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и спецназа, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские войска из Курской области и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.



«Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери», — подчеркнул Сырский.



По его словам, российская авиация нанесла беспрецедентное количество ударов по собственной территории. В результате атак город Суджа оказался практически разрушен.



Сырский отметил, что главной задачей украинского командования остается сохранение жизней военнослужащих. В случае необходимости подразделения ВСУ проводят маневры на более выгодные позиции, активно используя беспилотники и артиллерию.



По состоянию на 18 часов 12 марта украинские войска отбили восемь штурмовых атак противника.



«Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо», — заявил главком.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что украинское командование в Курской области стремится сохранить как можно больше жизней военнослужащих.



По данным ресурса DeepState, бои продолжаются в пригородах Суджи, где российские войска оказывают давление с востока и севера, используя накопленные резервы. Однако заявления о полном отступлении ВСУ из Суджи не соответствуют действительности — на северных и западных окраинах города продолжаются интенсивные бои.



Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире национального телемарафона, что российские войска предпринимают попытки вытеснить украинские подразделения из Курской области, а также ведут штурмовые действия в Сумской области, но не имеют успеха.



С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года) потери российской армии, по данным ВСУ, превысили 54,9 тысячи человек, из них более 22,2 тысячи — безвозвратные, 31,8 тысячи — санитарные, 942 — пленные. Также уничтожено или повреждено около 2,1 тысячи единиц российской техники, включая 90 танков, 654 боевые бронемашины, 5 РСЗО, 2 системы ПВО, 1 самолет, 2 вертолета, 28 единиц спецтехники и почти 1,5 тысячи беспилотников.