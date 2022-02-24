Нацбанк Украины открыл счет для сбора денег на поддержку армии

Национальный банк Украины принял решение об открытии специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Средства можно перевести в гривне, долларах, евро, британских фунтах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности



Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.



Счет — мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.