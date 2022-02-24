Более трех тысяч жителей Донбасса будут эвакуированы в ближайшее время

Более 3 000 жителей Донецкой и Луганской областей эвакуируют. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас проходит эвакуация населения из двух областей Луганской и Донецкой.



«Более 3 000 человек будут эвакуированы, в первую очередь дети, дети-сироты, женщины. Их собирают на трех железнодорожных станциях — Рубежное, Лисичанск, Сватово. На каждой из них есть представители облгосадминистрации, в случае необходимости можно обращаться за помощью к ним. Они постоянно взаимодействуют с железнодорожниками, со мной», — сказал глава ОГА.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.

Украина призывает международных партнеров повлиять на РФ с требованием о предоставлении «зеленых коридоров» для эвакуации детей и женщин на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.