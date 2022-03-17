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Возле разбомбленного театра в Мариуполе были надписи «Дети» для пилотов авиации

17 марта 2022, 01:05

Возле разбомбленного театра в Мариуполе были надписи «Дети» для пилотов авиации

Перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи «Дети» для пилотов авиации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на снимки коммерческого спутника Maxar TechnologiesСпутниковый снимок был сделан 14 марта.

На нем видно, что перед фасадом драмтеатра и сзади в сквере были надписи на асфальте — заглавными буквами белой краской «Дети».

Если надпись легко увидеть со спутника, то она была заметна и для корректировщиков огня, а также пилотов российской авиации.

16 марта здание драмтеатра в Мариуполе было уничтожено силами РФ взрывом авиабомбы. В это время в здании могли находится сотни людей, потому что драмтеатр использовался в качестве убежища.

У полка «Азов», защищающего городот от российских сил, авиации нет.

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