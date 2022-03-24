Сводка за сутки: Более 200 вылетов самолетов РФ и уничтоженный десантный корабль

За минувшие сутки среды, 23 марта, российская авиация осуществила более 250 вылетов самолетов, авиаударам подвергались объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



В Генштабе подчеркнули, что за предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.)



Также отмечается, что на временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям.



Кроме того, возле порта Бердянск уничтожен большой десантный корабль «Орск», сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.