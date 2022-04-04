Вершинин: В плену у россиян – 17 патрульных из Мариуполя

17 сотрудников патрульной полиции Мариуполя находятся в плену. Об этом в интервью «Цензор.нет» рассказал глава патрульной полиции города Михаил Вершинин.



По его словам, трое из них поехали в микрорайон Восточный за родственниками, остальные – те, кто находился в управлении, когда через него прошла линия фронта.



«Их не убили, не насиловали женщин. А отправили пешком на Никольское, где сделали сортировочный пункт. И уже там многих сняли с транспорта, арестовали. Часть сейчас находится в СИЗО в Донецке, часть – в Еленовке. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем организовать обмен пленными», - рассказал он.