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Вершинин: В плену у россиян – 17 патрульных из Мариуполя

04 апреля 2022, 12:56

Вершинин: В плену у россиян – 17 патрульных из Мариуполя

17 сотрудников патрульной полиции Мариуполя находятся в плену. Об этом в интервью «Цензор.нет» рассказал глава патрульной полиции города Михаил Вершинин.

По его словам, трое из них поехали в микрорайон Восточный за родственниками, остальные – те, кто находился в управлении, когда через него прошла линия фронта.

«Их не убили, не насиловали женщин. А отправили пешком на Никольское, где сделали сортировочный пункт. И уже там многих сняли с транспорта, арестовали. Часть сейчас находится в СИЗО в Донецке, часть – в Еленовке. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем организовать обмен пленными», - рассказал он.

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