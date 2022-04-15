Минобороны Украины: Пока нет признаков готовности России применить ядерное оружие

Министерство обороны Украины пока не имеет информации о том, что Россия собирается применить ядерное оружие. Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник.



«Ядерное оружие — это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет в нашей разведке», — заявил он.



Представитель Минобороны также отметил, что иностранные партнеры и зарубежные разведки, с которыми Украина сотрудничает и обменивается информацией, также пока не подтверждают намерений РФ по применению ядерного оружия.