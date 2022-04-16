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Ночью оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск и Кременную, есть жертвы

16 апреля 2022, 08:23

Ночью оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск и Кременную, есть жертвы

В результате обстрелов в ночь на 16 апреля в Северодонецке, Лисичанске и Кременной один человек погиб, трое ранены. Кроме того, перебиты газопроводы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины — их эвакуировали из поврежденного дома, медицинская помощь оказана своевременно», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что в Северодонецке перебит центральный газопровод.

«Сколько потребуется времени для ремонта — специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями», — добавил глава ОВА.

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