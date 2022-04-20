У ВСУ нет достаточно оружия для противостояния силам РФ в Мариуполе — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ не хватает «серьезного и тяжелого» вооружения для победы над российской армией в Мариуполе. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, передает CNN.



Зеленский обрисовал два возможных пути прекращения противостояния в городе: «Во-первых, это серьезное и тяжелое оружие [...] на данный момент у нас нет достаточного количества этого оружия, чтобы освободить Мариуполь. Второй путь — дипломатический. Пока что Россия на это не согласна».



Он отметил, что не знает, когда деблокада Мариуполя станет возможной.



Президент подчеркнул, что Украина «готова к любому формату обмена наших людей на российские войска, которые они оставили, на тела и раненых, которых они бросили».