Дания возьмет руководство по восстановлению Николаева после боевых действий

Дания согласилась возглавить процесс долгосрочного восстановления Николаева, сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы бы также хотели сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили на эту просьбу "да" и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами», — сказала Фредериксен на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

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