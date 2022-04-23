Одесса подверглась ракетному удару. Есть попадания

По Одессе был нанесен ракетный удар войсками России сегодня днем, сообщает городской совет.



Там отметили, что есть попадания в объекты инфраструктуры. Информация уточняется.



В горсовете призвали не распространять фотографии и видео последствий удара.



В сети есть информация о как минимум четырех попаданиях. Также сообщалось о попадании в жилой многоэтажный дом, в результате чего начался пожар.



По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, по Одессе было выпущено не менее шести крылатых ракет.



«Жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО», — отметил он.



Сейчас известно, что несколько ракет удалось сбить, добавил Геращенко. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки.



«Как минимум одна ракета упала и взорвалась. Попали в жилые дома», сообщил Геращенко. По его словам, уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Накануне в Минобороны России назвали цели, которые хотят достигнуть в ходе так называемой второй фазы войны против Украины. Так, оккупанты планируют установить полный контроль над Донбассом и южными регионами Украины, обеспечить коридор в Крым.



В Минобороны РФ добавили, что контроль над югом Украины даст вооруженным силам еще один выход в Приднестровье, где якобы «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».





