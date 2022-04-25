Генпрокурор: Никто не сомневается в том, что РФ депортирует украинцев

У правоохранительных органов Украины нет сомнений, что Россия проводит депортацию украинцев с оккупированных территорий. Вместе с тем данные о количестве депортированных разнятся.



Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«У нас есть большое дело по перемещенным лицам вообще. По нашим подсчетам, которые мы не можем следственным путем проверить, это 5 тысяч 730 человек, без учета Мариуполя. Областные власти говорят, что по Мариуполю цифра составляет 33 тысячи. Российские СМИ говорят, что 134 тысячи переехало», — рассказала генпрпокурор.



При этом она подчеркнула: «То, что они проводят депортацию людей — это стопроцентно, никто в этом не сомневается. Теперь нужно найти доказательства, кого и куда».



Кроме того, по словам Венедиктовой, прокуратура располагает данными и проводит расследование о принудительном перемещении в Беларусь 200 украинцев.



«И у нас отдельное дело по деткам по информации министра [иностранных дел Дмитрия] Кулебы о принудительном перемещении 2 тысяч 389 детей на территорию РФ», — добавила генпрокурор.