Зеленский пообещал, что все оккупированные территории будут освобождены

Президент Владимир Зеленский пообещал, что будут освобождены все временно оккупированные территории.



«Впереди очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать кафиров. И мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых кафиры притворяются сейчас якобы "хозяевами"», — сказал он в видеообращении.



Зеленский добавил: «Мы это сделаем, Украина будет свободной. Украинский флаг вернется во все места, где он должен быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которая Россия не может обеспечить даже на своей собственной территории».