Под каждым домом по 80-100 погибших: Жители Мариуполя не выдерживают на разборе завалов

В Мариуполе люди, которые согласились под давлением оккупантов за еду работать на разборе завалов, обнаруживают по 80-100 останков погибших под каждым домом. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«История одного из участников разбора завалов в Мариуполе. Без имени, потому что человек еще в Мариуполе в постоянной опасности. Под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разбирать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что людей, которые работали, рвало, и они впадали в молчаливый ступор», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.



По его словам, у них регулярно случались истерики, потому что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами исчисляется десятками.



«Под каждым домом, который они разгребали, находилось около 80-100 трупов. Поэтому вполне обоснованы подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю с реальными могут не совпадать», — отмечает советник мэра.



По оценкам Мариупольского горсовета, более 20 тысяч мирных жителей погибли на улицах города от вражеской артиллерии и авиации.