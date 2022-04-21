Тела свозят грузовиками: Оккупанты подготовили 30-метровые могилы под Мариуполем

В Мангуше под Мариуполем российские оккупанты подготовили несколько 30- метровых могил для захоронений погибших. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



«В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш. В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью», — написал Андрющенко.



Он отметил, что все тела помещены в пластиковые пакеты, и это вновь подтверждает предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе.



«Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть», — подчеркнул советник мэра.

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