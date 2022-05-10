Микрорайон Текстильщик в Донецке снова попал под обстрел. Есть раненые

Последствия удара по Текстильщику в Донецке, 10 мая. Фото из соцсетей

Микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка попал под обстрел сегодня, 10 мая.



«Штаб территориальной обороны» группировки «ДНР» сообщает о трех пострадавших.



В результате удара пожар произошел на территории рынка. Также известно о попадании снаряда в жилой дом по адресу: улица Петровского, 134.

Боевики «ДНР» обвиняют в обстрелах украинскую армию. Украинская сторона произошедшее не комментировала.

Вчера, 9 мая, под обстрел в Донецке попали Ленинский и Кировский районы, включая Текстильщик. Погибли женщина и подросток.