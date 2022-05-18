В Мариупольском горсовете отреагировали на планы «ДНР» снести «Азовсталь»

Легитимные власти Мариуполя отреагировали на планы группировки «ДНР» снести «Азовсталь».

Как заявила пресс-служба Мариупольского горсовета, захватчики «хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных».



В горсовете подчеркнули, что «у ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя», а потому «россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс».



Также там заявили, что оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии города, так как для РФ это только территория для крымского коридора.



В Мариупольском городском совете напомнили, что предприятие давало работу 10 тысячам людей, миллиарды долларов валютных поступлений и налогов.

Сегодня о планах снести «Азовсталь» заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.