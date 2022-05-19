Подоляк: Украинское общество не интересует новый «Минск»

Украинское общество не интересуют новые Минские соглашения и возвращение войны через несколько лет. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он попросил не предлагать Украине прекращение огня, так как, по его словам, это невозможно без тотального вывода войск РФ.



«Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги», — сказал Подоляк.

Накануне стало известно, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен.



Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе спустя почти 8 лет фактически прекратили свое существование 21 февраля 2022 года, когда Россия признала так называемые «ДНР» и «ЛНР». Признание этих территорием в качестве «независимых республик» послужило и поводом для Кремля развязать полномасштабную войну против Украины 24 февраля.