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Утечка аммиака не угрожает Бахмуту — Кириленко

31 мая 2022, 10:54

Утечка аммиака не угрожает Бахмуту — Кириленко

Утечка аммиака в результате повреждения аммиакопровода из-за боевых действий в Донецкой области не угрожает Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Абсолютное большинство населенных пунктов Бахмутского района, в том числе и Бахмут, — вне зоны поражения, угрозы для них нет. По состоянию на утро 31 мая единственное место, откуда поступает информация о запахе аммиака — это село Травневое, расположенное в зоне активных боевых действий. Там проживают 35 человек», — проинформировал глава области.

По его словам, спасатели ГСЧС круглосуточно мониторят ситуацию, в случае они готовы в любой момент отправиться на ликвидацию последствий аварии.

«Сейчас ситуация находится под контролем», — подчеркнул Кириленко.

Напомним, в Донецкой области в результате боевых действий был поврежден аммиакопровод «Тольятти — Одесса».

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