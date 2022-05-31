Утечка аммиака не угрожает Бахмуту — Кириленко

Утечка аммиака в результате повреждения аммиакопровода из-за боевых действий в Донецкой области не угрожает Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Абсолютное большинство населенных пунктов Бахмутского района, в том числе и Бахмут, — вне зоны поражения, угрозы для них нет. По состоянию на утро 31 мая единственное место, откуда поступает информация о запахе аммиака — это село Травневое, расположенное в зоне активных боевых действий. Там проживают 35 человек», — проинформировал глава области.



По его словам, спасатели ГСЧС круглосуточно мониторят ситуацию, в случае они готовы в любой момент отправиться на ликвидацию последствий аварии.



«Сейчас ситуация находится под контролем», — подчеркнул Кириленко.



Напомним, в Донецкой области в результате боевых действий был поврежден аммиакопровод «Тольятти — Одесса».