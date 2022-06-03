Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ООН: Статус временной защиты в Европе получили почти три миллиона беженцев из Украины

03 июня 2022, 18:22

ООН: Статус временной защиты в Европе получили почти три миллиона беженцев из Украины

Статус временной защиты в Европе по состоянию на конец мая 2022 года получили 2,93 млн беженцев из Украины. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего беженцев с таким статусом в Польше – 1 млн 142,96 тысяч. Следом идут Чехия и Германия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 361,42 тысяч и 329,34 тысяч.

В Германии, где украинцам разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 780 тысяч беженцев из Украины.

В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие – 361,42 тысяч из 361,56 тысяч.

Помимо Польши, Чехии, Германии и Италии больше 50 тысяч беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 109,47 тысяч, Словакии – 78,57 тысяч, Австрии – 68,75 тысяч, Нидерландах – 60,02 тысячи, Литве – 53,89 тысяч и Швейцарии – 50,1 тысяча.

Украинскую границу с Россию и Беларусью пересекли соответственно 1 млн 41,1 тысяча и 16,65 тысяч человек. По данным ООН, в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – меньше половины. Данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.

Всего, по данным ООН, из Украины с начала войны выехало 6,98 млн человек, тогда как обратно вернулось, по данным Госпогранслужбы Украины, около 2,5 млн.

Еще по теме

Прочее
Война Беженцы
Организации
Оон
Места
Германия Польша Чехия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:43
«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории
18:12
В Донецке и Макеевке – прилеты
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
23:06
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
все новости
20:43
«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории
19:30
Генштаб: Россияне безуспешно наступают на Бахмут, Соледар и Лисичанск
18:22
ООН: Статус временной защиты в Европе получили почти три миллиона беженцев из Украины
18:12
В Донецке и Макеевке – прилеты
18:04
ЕС не признает выдачу российских паспортов жителям Херсона и Запорожья
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:48
Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В списке Кабаева, Песков и еще 63 человека
16:48
Условия получения компенсации за разрушенное жилье перечислили юристы
16:27
Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению
16:25
ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:57
МВД Украины: Открыто 16 дел об изнасиловании мирных жителей оккупантами
15:40
В правительстве рассказали о разрушенных войсками РФ объектах инфраструктуры Украины
все новости
ВИДЕО
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция