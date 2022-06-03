ООН: Статус временной защиты в Европе получили почти три миллиона беженцев из Украины

Статус временной защиты в Европе по состоянию на конец мая 2022 года получили 2,93 млн беженцев из Украины. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Больше всего беженцев с таким статусом в Польше – 1 млн 142,96 тысяч. Следом идут Чехия и Германия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 361,42 тысяч и 329,34 тысяч.



В Германии, где украинцам разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 780 тысяч беженцев из Украины.



В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие – 361,42 тысяч из 361,56 тысяч.



Помимо Польши, Чехии, Германии и Италии больше 50 тысяч беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 109,47 тысяч, Словакии – 78,57 тысяч, Австрии – 68,75 тысяч, Нидерландах – 60,02 тысячи, Литве – 53,89 тысяч и Швейцарии – 50,1 тысяча.



Украинскую границу с Россию и Беларусью пересекли соответственно 1 млн 41,1 тысяча и 16,65 тысяч человек. По данным ООН, в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – меньше половины. Данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.



Всего, по данным ООН, из Украины с начала войны выехало 6,98 млн человек, тогда как обратно вернулось, по данным Госпогранслужбы Украины, около 2,5 млн.