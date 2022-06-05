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Стало известно, куда ударили российские ракеты в Киеве

05 июня 2022, 15:42

Стало известно, куда ударили российские ракеты в Киеве

В результате ракетного удара по Киеву утром 5 июня пострадала железнодорожная инфраструктура. Четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), расположенному на левом берегу Киева. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.

«Среди железнодорожников был один ранен, ему была оказана медицинская помощь. И оперативно приступили к ликвидации последствий удара», — написал Камышин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «Укрзализныця» не делала никаких публичных заявлений об обстрелах, потому что в этом случае движение пассажирских поездов не задерживалось, однако российское Минобороны выступило со своей версией, которая не соответствует действительности.

«Они в очередной раз соврали, что цель удара — "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия". Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции», — заявил Камышин.

Глава «Укрзализныци» подчеркнул, что для России «настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на запад».

Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремел ряд взрывов. Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры. Одного пострадавшего госпитализировали.

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