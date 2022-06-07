Среди погибших — дети: В Донецкой области оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

За сутки на Донетчине оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов. Среди погибших и раненых мирных жителей есть дети. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.



Российские войска били по населенным пунктам Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, Николаевка, Марьинка, Курахово, Нью-Йорк, Орловка, Пески, Богоявленка, Первомайское, Нетайлово, Георгиевка, Берховка. Противник вел обстрелы из ракетных установок, артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».



Разрушения получили 29 гражданских объектов. Повреждены не менее 16 частных и семь многоквартирных домов, птицефабрика, предприятие и другие.



«Под ракетным ударом оказался город Курахово. Россияне разрушили три пятиэтажки. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полицейские документируют последствия обстрелов», — сообщили в пресс-службе.



Также отмечается, что правоохранители открыли уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По данным Донецкой областной администрации, в результате обстрелов со стороны российских войск 6 июня погибли четыре мирных жителя.