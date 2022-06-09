В Харькове от обстрелов два человека погибли, еще четверо пострадали

По меньшей мере два человека погибли и четверо получили травмы в результате российских обстрелов Харькова вечером 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.



За сутки спасатели совершили 34 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров - 27, в том числе пожаров, вызванных обстрелами — 16.



В Харьковской области горели жилые дома, хозяйственные сооружения, мастерская, сеновал, складские помещения, гаражи и автомобили, кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.

Из-за обстрелов войск РФ около 23:00 8 июня пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова, частичные повреждения получило здание школы. По предварительным данным два человека погибли, еще четыре человека получили травмы. Окончательная информация выясняется.

Аварийно-спасательные работы проводились на 4 разрушенных армией России объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена её дочь, а целом за сутки по региону получена информация о четверых погибших.