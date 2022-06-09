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Российский банк, гостиница и «поздравительные» билборды: Как сегодня выглядит Луганск, показал местный житель

09 июня 2022, 11:02

Российский банк, гостиница и «поздравительные» билборды: Как сегодня выглядит Луганск, показал местный житель

Луганск в начале июня 2022 года. Скриншот Луганск в начале июня 2022 года. Скриншот

В оккупированном Луганске готовят к работе российский банк, а на улицах размещают «поздравительные» билборды. Об этом рассказал местный житель Анатолий в своем видеоблоге.

Он проехал по улице Советской мимо «госбанка ЛНР», торгового комплекса «Луганск-Сити-Центр».

Отделение российского «Промсвязьбанка» разместили в здании на улице Чапаева. Банк еще не работает, но уже смонтирована вывеска над крыльцом, также указан график работы. Банкомата рядом нет. По словам сотрудников банка, 10 июня ожидается «технический запуск».

Также луганчанин показал и другие объекты в городе. В частности, поликлинику №8 рядом с Луганским патронным заводом, краеведческий музей, гостиницу «Луганск». Рядом с гостиницей, напротив торгового центра «Кристалл», «ЛНР» организовала в помещении музея «военно-историческую выставку» под названием «Память Донбасса».

Кроме того, по всему Луганску на рекламных щитах размещены поздравления «С Днем России».

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