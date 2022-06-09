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В Минобороны озвучили ежедневные потери в рядах ВСУ

09 июня 2022, 13:28

В Минобороны озвучили ежедневные потери в рядах ВСУ

Ежедневно в боях с армией РФ на фронте погибают до ста украинских солдат и до пятисот военных получают ранения. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, терпит мощное сопротивление, получает огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!» — написал министр в Facebook.

Резников отметил, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ «Краб», после орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 — это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который Украине удалось привлечь.

По его словам, Украина по-прежнему очень нуждается в тяжелом вооружении, быстрых его поставках и озвучил цели Минобороны в этом плане. А именно значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним; полное замещение некоторых существующих калибров советского образца на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами; договор с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач.

Также министр отметил, что Украина будет добиваться поставок сотен единиц тяжелой бронетехники, боевых самолетов и средств протвовоздушной и противоракетной обороны для защиты украинского неба.

Все это, по его словам, значительно повысит эффективность войска Украины на поле боя.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина ежедневно теряет от 50 до 100 солдат.

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